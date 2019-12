Maxi sequestro di eroina a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 4 DIC - Operazioni antidroga della Questura di Bolzano. A Bolzano sud è stato effettuato un maxi sequestro di eroina. Gli agenti della squadra mobile hanno individuato due chili di eroina, una quantità rilevante per il capoluogo altoatesino. sono due gli arrestati. Nell'ambito dell'operazione sono state fatte anche varie denunce. Dettagli saranno illustrati in una conferenza stampa alle ore 11 in Questura.