Clima: manifestazioni a Trento e Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 29 NOV - I ragazzi di Friday for future sono tornati a sfilare per le strade della città di Trento, in occasione del 4/o sciopero globale per il clima. Circa un migliaio i giovani organizzati in corteo per le strade del centro storico, che ha poi bloccato la rotatoria di accesso all'autostrada del Brennero, presso il casello di Trento centro.

Tra gli obiettivi dell'iniziativa di protesta vi sono l'attuazione di provvedimenti urgenti a favore dell'ambiente e l'abolizione dell'iniziativa commerciale 'Black friday'.

La manifestazione, tenutasi contestualmente a quelle promosse dal movimento in tutto il mondo, è avvenuta al grido: "Se ci bloccano il futuro, noi blocchiamo la città". Al termine del corteo, i giovani si sono seduti all'interno della rotatoria, per interrompere il traffico e riappropriarsi degli spazi urbani. Anche a Bolzano alcune centinaia di giovani hanno partecipato alla manifestazione Friday for future per le vie del centro cittadino. I giovani hanno esposto cartelli con scritte come "Agire subito", "Green Friday e non Black Friday" e altri slogan. Tra i manifestanti non solo giovani, ma anche alcuni adulti.