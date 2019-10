Euregio: la presidenza passa dal Tirolo all'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 OTT - Nell'ambito della cerimonia di chiusura dell'anno dedicato all'imperatore Massimiliano si è svolto oggi ad Innsbruck anche il passaggio di consegne della presidenza Euregio dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, al presidente del Tirolo, Günther Platter. Presente alla cerimonia anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Il presidente uscente dell'Euregio, Arno Kompatscher, ha definito il suo biennio alla guida dell'Euregio come "un'esperienza intensa e ricca di soddisfazioni nel corso della quale sono stati realizzati oltre 60 progetti con un obiettivo comune: rendere l'Euregio sempre più tangibile per la popolazione, un percorso comune ed un progetto concreto".

Tra i vari "progetti faro" realizzati nel corso del suo biennio il presidente Arno Kompatscher ha quindi menzionato l'"EuregioFamilyPass" e le "Giornate della mobilità dell'Euregio" che hanno consentito di far conoscere in maniera tangibile l'Euregio alla popolazione.