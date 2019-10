Revocati i domiciliari a un anziano di 80 anni, è evaso 12 volte in 3 mesi

I Carabinieri di Bolzano hanno arrestato un anziano, già noto alle forze di polizia, poiché è evaso dalla detenzione domiciliare, dove si trovava proprio per il reato di evasione. Il quasi ottantenne usciva di casa oltre i periodi autorizzati (spesa, dottore, farmacia, ecc.). E così, sottoposto a detenzione domiciliare a luglio, i carabinieri di Bolzano lo hanno denunciato dieci volte, oltre una volta la polizia locale e una volta la polizia di Stato, per un totale di dodici evasioni riscontrate dalle forze dell'ordine tra luglio e ottobre.



Il magistrato di sorveglianza, viste le molte segnalazioni, ha deciso di revocare il beneficio della detenzione domiciliare e di farlo associare al carcere. E così i carabinieri sono andati a prenderlo. Lo hanno trovato in casa stavolta. Notificatogli l'ordine del giudice lo hanno accompagnato al carcere di via Dante e lo hanno affidato alla polizia penitenziaria.