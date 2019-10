Domani evento ANSA a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 6 OTT - "Raccontare l'eccellenza.

L'informazione ANSA per diffondere il meglio dell'Alto Adige in Italia e nel mondo" è il tema di un incontro in programma domani, 7 ottobre, dalle 14.30, al NOI Techpark di Bolzano. Al centro dell'iniziativa alcuni dei settori per cui la Provincia autonoma è conosciuta nel mondo e il ruolo dell'Agenzia per la loro promozione e la valorizzazione.

All'incontro parteciperanno il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, il sindaco Renzo Caramaschi, l'ad dell'ANSA Stefano De Alessandri e il direttore Luigi Contu.

Delle eccellenze dell'Alto Adige parleranno il ceo del gruppo Operalp Christoph Engl, la direttrice dei Messner Mountain Museum Magdalena Messner, lo chef tre stelle Michelin del ristorante St. Hubertus e ideatore di Cook the Mountain Norbert Niederkofler, il presidente della Podini Holding Giovanni Podini, il presidente di Thun spa Peter Thun, la fondatrice e Ceo di Cora Elisabeth Tocca e il general manager di Dolomiti Superski Thomas Mussner.