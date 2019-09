Bolzano-Innsbruck, collaborazione ancora più stretta

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - Le giunte della Provincia autonoma di Bolzano e del Land Tirolo si sono riunite a Castel Tirolo per una seduta congiunta. Queste riunioni, hanno detto i due governatori Arno Kompatscher e Günther Platter, in futuro saranno organizzate a cadenza annuale per trattare i temi di interesse comune. Nel maniero sopra Merano si è discusso, appunto, del traffico lungo la rotta del Brennero, il riconoscimento dei titoli di studio, la formazione di medici e di infermieri, ma anche di banda larga, sistema veterinario, anziani, musei e protezione civile. I due governatori hanno poi firmato un documento congiunto che riassume le posizioni di Bolzano e di Innsbruck e che sarà inviato ai nuovi governi che in queste settimane si istituiranno a Roma, Vienna e Bruxelles.