Dedicato a Gino Pasqualotto premio Hcb

(ANSA) - BOLZANO, 26 AGO - Sarà intitolato all'indimenticabile Gino Pasqualotto il Premio Combattività, giunto quest'anno alla sua quarta edizione. Il trofeo verrà assegnato a quel giocatore biancorosso che, agli occhi dei tifosi e dei media, si sarà maggiormente distinto nel corso della stagione regolare sotto il profilo della grinta, dello spirito di abnegazione per la squadra e l'attaccamento ai colori sociali.

Come avvenuto già dalla scorsa edizione, la votazione avverrà non solo tramite i soci dell'associazione HCBfans.net e dagli esponenti dei media locali, ma anche tramite tutti gli abbonati dell'HCB Alto Adige Alperia. Ora il trofeo prende il nome di "Premio Combattività - Gino Pasqualotto". La scomparsa della leggenda biancorossa, avvenuta nel giugno scorso, ha enormemente colpito la comunità dei tifosi bolzanini e così HCBfans e Hockey Club Bolzano hanno deciso di dedicare il premio proprio a lui, un giocatore che della combattività ha fatto uno stile di gioco.