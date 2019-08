Mondiali giovanili di arrampicata sportiva ad Arco

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - Ben 1.300 giovani atleti provenienti da 49 nazioni competeranno dal 21 al 31 agosto ad Arco, in Trentino, nei Campionati mondiali giovanili di arrampicata sportiva. Gli astri nascenti della disciplina scaleranno al Climbing Stadium nelle specialità lead, speed e boulder, per la conquista dei titoli nelle categorie under 16, under 18 ed under 20. Il tutto orchestrato dai 'precursori' dell'arrampicata sportiva per come la conosciamo oggi, la Ssd arrampicata sportiva Arco.

A completare le strutture fisse è stata installata una parete temporanea boulder di 24 metri di larghezza. Le gare saranno ecosostenibili, con la plastica bandita, e ad ingresso gratuito, con il pubblico a poter assistere liberamente non solo ai Campionati mondiali giovanili, ma anche al Rock Master Duel del 31 agosto in compagnia dei migliori interpreti della disciplina come Adam Ondra, reduce dal trionfo lead ai Mondiali in Giappone, Stefano Ghisolfi e Jakob Schubert, rispettivamente sesto e terzo assoluto lead.