Trento Film Festival, Genziana d'oro a 'La Grand-Messe'

(ANSA) - TRENTO, 4 MAG - Il documentario 'La Grand-Messe' (Belgio/Francia, 2018), di Méryl Fortunat-Rossi e Valéry Rosier, ha vinto il Gran Premio 'Città di Trento' Genziana d'oro della 67/a edizione del Trento Film Festival.

Come dice la motivazione, il film è "un racconto sapientemente ritmato su identità, nazionalismo, invecchiamento e lutto che indaga l'appassionato fanatismo di un gruppo di tifosi di ciclismo provenienti da tutta la Francia, che condividono l'amore per una delle più famose gare di ciclismo al mondo, il Tour de France". Il Premio Cai - Genziana d'oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna è andato al film italiano 'La regina di Casetta'. Il Premio "Città di Bolzano" - Genziana d'oro Miglior film di esplorazione o avventura a 'Bruder Jakob, schläfst du noch?'. Le Genziane d'argento Miglior contributo tecnico-artistico è andato a 'Riafn' e Miglior cortometraggio a 'Stations'. Il premio della giuria è stato assegnato a 'The Border Fence', la menzione speciale della giuria a 'Beloved'.