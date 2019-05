Kompatscher, Alto Adige è un progetto europeo

(ANSA) - MERANO (BOLZANO), 4 MAG - "L'Alto Adige è un progetto europeo, con il quale sono stati superati i confini.

L'Alto Adige ha vissuto gli effetti del nazionalismo e per questo motivo gli altoatesini non possono essere altro che europeisti convinti". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher durante il congresso della Svp a Merano.

"Salvini ed i suoi amici - ha detto Kompatscher - ora dicono di essere per l'Europa, anche se un anno fa, prima del disastro della Brexit, si esprimevano in altro modo". Secondo Kompatscher, "i nazionalisti sono uniti nelle loro convinzioni nazionaliste, ma ognuno guarda solo alla sua nazione". Per il governatore, "è impossibile essere per l'Europa e contro l'Unione. Settanta anni di pace e benessere non sono scontati".

Kompatscher ha poi passato la parola a 5 giovani altoatesini "perché il voto sulla Brexit è finito come è finito perché i giovani non sono andati alle urne e noi non vogliamo commettere lo stesso errore".