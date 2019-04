Musica: banda spagnola vince 21/o 'Flicorno d'oro'

(ANSA) - TRENTO, 15 APR - Viene dalla città spagnola di Pontevedra la banda che ha vinto la 21/a edizione del concorso bandistico internazionale "Flicorno d'Oro" svoltosi a Riva del Garda. Vi hanno partecipato 36 complessi bandistici provenienti da tutta Europa.

La Banda Unión Musical de Meao, diretta da Diego Javier Lorente López, che ha gareggiato nella categoria 'Superiore', non ha solo vinto il trofeo 'Flicorno d'Oro' ma ha ottenuto il record del maggior punteggio assoluto nella storia del concorso di Riva del Garda. La categoria 'Eccellenza' è stata vinta dalla Banda Sinfonica dell'Umbria. Non è stata la sola banda italiana a salire sul gradino più alto del podio. Il Gruppo bandistico Pradalunga ha vinto il primo premio in Terza categoria, l'Associazione Musicale Setticlavio Castell'Umberto ha ottenuto lo stesso risultato in Seconda categoria. Per il Trentino, la Banda sociale Erminio Deflorian di Tesero ha ottenuto il terzo posto in Prima categoria. La Banda sociale di Zambana è giunta quarta in Seconda categoria.