3 arresti per sfruttamento locale sushi

(ANSA) - BOLZANO, 19 FEB - Nelle prime ore del mattino, la Guardia di finanza di Bolzano hanno arrestato 3 cittadini cinesi, gestori, nel capoluogo altoatesino, di un ristorante facente capo a una nota catena di ristorazione di sushi, le accuse sono quelle di estorsione e sfruttamento aggravato del lavoro in danno di 14 dipendenti pachistani, impiegati come lavapiatti, camerieri e aiuto cuoco. I dipendenti - si apprende - erano costretti a lavorare 12 ore al giorno, senza poter fruire di ferie e subivano una decurtazione dello stipendio in caso di assenza per malattia. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 di oggi presso il comando provinciale della Guardia di finanza di Bolzano.