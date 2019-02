Snowboard: cdm, Moioli seconda in Germania, è suo 23/o podio

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - Michela Moioli conquista un secondo posto a Feldberg (Germania), dove è ripresa la Coppa del mondo di snowboardcross dopo una pausa lunga un mese e mezzo.

L'azzurra centra il podio numero 23 in carriera, chiudendo alle spalle della statunitense Lindsey Jacobellis la quale, col secondo successo stagionale, 31/o in carriera, resta in testa alla classifica generale.

La Moioli ha superato i quarti con uno scatto finale che le ha permesso di scavalcare Manon Petit Lenoir e Faye Gulini: nella stessa batteria c'era l'altra azzurra Francesca Gallina, che ha chiuso quarta ed è stata eliminata. In semifinale la bergamasca ha utilizzato la stessa strategia, con il sorpasso ai danni di Lara Casanova che le ha consentito di superare il turno, finendo alle spalle di Eva Samkova. In finale, invece, ha sorpassato subito la ceca, ma non è riuscita a impensierire la Jacobellis chiudendo comunque seconda. Domani, sempre a Feldberg, è in programma la gara a squadre.