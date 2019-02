Sci: mondiali, Paris il più veloce in 2/a prova discesa

(ANSA) - Aare (Svezia), 8 feb - L'azzurro Dominik Paris in 52.54 è stato il più veloce nella seconda prova cronometrata in vista della discesa mondiale di domani ad Aare. Seguono i francesi Johan Clarey in 52.64 e Brice Roger in 52.73. Per l'Italia c'è poi Christof Innerhofer con il 4/o tempo in 52.76.

Più indietro Matteo Marsaglia in 53.28 e Mattia Casse in 53.51 La prova è stata disputata, a causa della scarsa visibilità in quota, con partenza ancor più abbassata e dunque su un tracciato ancor più breve rispetto alla prima prova di ieri. Questo significa -a meno che non venga decisa per domani di buon mattino una ulteriore prova almeno sulla parte alta della pista- che la discesa mondiale non sarà sul tracciato originale ma su quello più breve del superG. In discesa è infatti obbligatorio per ragioni di sicurezza fare almeno un prova per poter disputare una gara. Ma anche per domani le previsioni meteo non sono buone.