Neve in Trentino: guidare con prudenza. Al Tonale 60 centimetri

Continua l'abbondante nevicata su tutto il territorio provinciale del Trentino. L'amministrazione provinciale riferiva ieri che nella parte meridionale la quota neve si è alzata fino a circa 1.300-1.600 metri, mentre a nord nevica anche a bassa quota.

Si raccomanda di viaggiare con prudenza con pneumatici antineve o catene montate (soprattutto per raggiungere località in quota), per possibili tratti con aderenza ridotta o con formazione di ghiaccio.

Ieri, alle 17, in Alta Valsugana 10-15 centimetri di neve nel fondovalle e 20-25 in quota. Nella zona Trento, monte Bondone, Paganella 10 centimetri nel fondovalle e 30-40 sull'altopiano della Paganella e 45-50 sul Bondone, nelle località Vason e Viote. Per la Vallagarina e l'altopiano di Folgaria ci sono 10 centimetri nel fondovalle e 20-25 in quota. Per le Valli di Non e Sole, al passo del Tonale la neve ha raggiunto i 60 centimetri e i 30 a campo Carlo Magno. Nella valle del Chiese piove e nelle Giudicarie ci sono tra i 20 e i 25 centimetri, 50 a Madonna di Campiglio. In Alto Garda, Val di Ledro e Val di Gresta piove fino a circa 1.400 metri di altitudine, mentre più in alto ci sono fino a 25 centimetri di neve. In bassa Valsugana in valle ci sono 10 centimetri, mentre a passo Brocon e passo Rolle 25-30 centimetri. Nelle valli di Fiemme e Fassa si va dai 20 centimetri della val di Cembra ai 25-30 dei passi.