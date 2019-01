Sci:Noel vince a Kitzbuehel,14/o Razzoli

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 26 GEN - Dopo la vittoria a Wengen, una settimana fa, il giovane francese Clement Noel ha vinto anche lo slalom speciale di Coppa del mondo a Kitzbuehel (1'45"53), secondo successo in carriera a 21 anni. Alle sue spalle il campionissimo austriaco Marcel Hirscher, che ha chiuso in 1'45"82; terzo, l'altro francese Alexis Pinturault (1'45"89).

Italia molto modesta, con l'eccezione di Giuliano Razzoli, miglior azzurro anche in questa gara dopo essere tornato da poco nel circuito maggiore, che ha chiuso 14/o (1'48"13). Poi, in classifica c'è solo Riccardo Tonetti (1'48"95), mentre Simon Maurberger ha inforcato. Domani a Kitzbuehel è in programma il SuperG. Torneranno Dominik Paris e Christof Innerhofer.