Sci: slalom Adelboden, in testa Schwarz, Moelgg 11/o

(ANSA) - Adelboden (Svizzera), 13 gen - A sorpresa l'austriaco Marco Schwarz in 53.90 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di coppa del mondo di Adelboden.

Seguono Il norvegese Henrik Kristoffersen in 54.24 e l'altro austriaco Marcel Hirscher in 54.29.

Per l'Italia - in una gara sotto una fitta nevicata andata avanti per tutta la notte che ha obbligato gli organizzatori ad un superlavoro per ripulire la pista, ma con un fondo che ha costretto comunque all'errore praticamente tutti gli atleti soprattutto sul ripidissimo muro finale - il migliore è Manfred Moelgg al momento 11/o in 55.20. Poi, dopo la prova dei primi 43 migliori atleti, vi sono Stefano Gross 17/o in 55.38 ed i giovani Simon Maurberger, 19/o in 55.40, ed Alex Vinatzer 19/o in 55.56. Fuori invece proprio sul muro Giuliano Razzoli.