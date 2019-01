Droga: tre arresti a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 GEN - A seguito di controlli rafforzati del territorio le forze dell'ordine hanno identificato una trentina di persone a Bolzano tra piazza Stazione, via Garibaldi e parco Cappuccini. Tre le persone tratte in arresto. La droga e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.

E' stato arrestato un algerino di 35 anni pluripregiudicato e irregolare sul territorio dello Stato, che aveva occultato nelle maniche del giubbotto 12 grammi di eroina e 18 grammi di hashish, oltre a 300 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio. Inoltre è stato fermato un gambiano di 19 anni, incensurato con permesso di soggiorno scaduto, che era in possesso di due bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana.

Il terzo arrestato è un tunisino di 22 anni, irregolare sul territorio e con precedenti per spaccio e immigrazione clandestina, che aveva nascosto nei calzini circa 4 grammi di cocaina nonché la somma di 450 euro. I tre arrestati dovranno rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.