Iter beatificazione Maria von Morl

(ANSA) - BOLZANO, 9 GEN - Visse nell'Ottocento a Caldaro, in Alto Adige, e viene ricordata come la "vergine con le stigmate".

Sabato prossimo, 12 gennaio, in occasione del 151/o anniversario della morte, si conclude a Caldaro il processo diocesano di beatificazione di Maria von Morl (1812-1868). Al termine della messa, che il vescovo Ivo Muser presiederà nella chiesa parrocchiale, verrà data lettura del verbale e verranno apposti i sigilli sui documenti che saranno portati a Roma alla Congregazione delle cause dei santi.

"Sono sempre più convinto - afferma don Alexander Raich, decano di Caldaro - che Maria von Mörl sia stata una grande donna di preghiera, che aveva in particolare un grande amore per l'Eucaristia". "Un processo di beatificazione richiede molto tempo e bisogna avere molta pazienza", spiega il promotore di giustizia nel processo diocesano, il francescano Heinz-Meinolf Stamm.