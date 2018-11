Sci: cdm, slalom Levi, al comando Hirscher con Gross 18/o e

(ANSA) - Levi (Finlandia), 18 nov - L'austriaco Marcel Hirscher in 54.27 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Levi, gara di apertura della stagione.

Seguono il norvegese Henrik Kristoffersen in 54.34 ed il giovane francese Clement Noel in 54.65.

Per l'Italia, dopo la prova dei primi trenta migliori atleti, c'e' solo il trentino Stefano Gross in 55.94 ed al momento 18/o.

E' invece uscito per un errore l'altoatesino Manfred Moelgg.

Si gareggia su una pista non difficile con solo un breve muro e buone condizioni meteo e di neve. (ANSA).