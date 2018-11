Garda Half Marathon,1/o keniano Simukeka

(ANSA) - TRENTO, 11 NOV - Quasi 6.000 atleti hanno partecipato alla 17/a Garda Trentino Half Marathon. Dopo una lunga fuga a cinque, durata per tutti e 21 i km, il keniano Jean Baptiste Simukeka (1h04'45") ha allungato nel finale sul lungolago di Riva aggiudicandosi la vittoria davanti al ruandese Jean Marie Vianney Myasiro per soli 4". Sul podio anche Jonathan Kosgei Kanda, che non è riuscito a completare il suo personale tris di vittorie a Riva del Garda. Significativo quarto posto per Ousman Jaiteh (GAM).

Mai in discussione la vittoria della tedesca Thea Heim, in testa dal primo all'ultimo metro (1h16'41") con l'austriaca Karin Freitag seconda a 4'. Miglior italiana la modenese Francesca Giacobazzi, balzata sul terzo gradino del podio.

Gran successo generale della gara, col padovano Federico Lazzaro e l'altoatesina Silvia Weissteiner a far propria la 10K.

La corsa partita da Riva si è inoltrata fino al centro storico di Arco per ritornare a Riva del Garda dopo una sgambata sul lungolago.