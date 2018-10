Elezioni Trentino, via allo scrutinio

È iniziato alle 7 in Trentino lo scrutinio per le elezioni provinciali che si sono svolte ieri.

In provincia di Trento infatti le urne sono state chiuse alle 22 e i seggi sono stati riaperti stamani per lo spoglio delle schede.

In Trentino si eleggono il presidente e il Consiglio provinciale, composto da 35 consiglieri, compreso lo stesso presidente.