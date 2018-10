Elezioni in Trentino, il candidato della Lega vede la vittoria

In Trentino si profila la vittoria del candidato leghista Maurizio Fugatti, sottosegretario alla Salute, nella corsa a governatore. A sostenerlo era sceso in campo in un tour elettorale il leader della Lega, Matteo Salvini.

I primi dati dello scrutinio delle elezioni provinciali danno Fugatti al 45,52% (157 sezioni scrutinate su 529). Dietro di lui Giorgio Tonini (Pd) al 25,78% e il governatore uscente Ugo Rossi (Patt) all'11,95%.

La vittoria del candidato leghista strapperebbe al centrosinistra autonomia la guida della Provincia autonoma dopo vent'anni. Una coalizione, quella uscente, che nelle elezioni di ieri si è presentata divisa. Il governatore uscente ha corso infatti col suo solo partito, il candidato Pd ha avuto l'appoggio di Unione per il Trentino (Upt) e Futura 2018, una lista in cui si sono raggruppate alcune forze di centrosinistra. Sono rimasti però a correre soli sia Leu che alcuni esponenti autonomisti. Altri hanno invece scelto la coalizione di centrodestra di Fugatti, che oltre alla Lega ha trovato il sostegno di altri otto partiti, tra cui Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc.