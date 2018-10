ANSA/ Giochi 2026: Roda chiama Olimpiadi, vinciamo per forza

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Un'agenda fitta di appuntamenti per la Fisi, con tre Mondiali da ospitare nel prossimo quadriennio olimpico e con la possibilità concreta di sbaragliare la concorrenza per i Giochi Invernali del 2026, almeno stando all'ottimismo del presidente Flavio Roda: ''Le Olimpiadi del 2026 in Italia dovrebbero essere assicurate, devono venire per forza. La candidatura congiunta tra Milano e Cortina non può avere difficoltà. Nessuna altra Nazione può fare proposte come la nostra''. Una certezza che deriva dalla bontà del dossier ''che verrà presentato al Comitato Olimpico Internazionale entro gennaio'', dalla possibilità ''di riutilizzare gli impianti anche in seguito'' senza quindi lasciare cattedrali nel deserto e dal recente segnale del Cio, che ha deciso ''di spostare la Sessione 2019 del Cio da Milano a Losanna proprio per evitare influenze''. Per Roda Milano, ''città internazionale'', e Cortina, ''perla delle Dolomiti'', formeranno ''un mix vincente'' per ''coronare tutto il lavoro fatto dal sistema Montagna italiano''. Un sistema da 1200 Sci Club, da 8mila gare all'anno e capace di assicurarsi l'assegnazione di ben tre Mondiali: nel 2019 in Val di Fassa gareggeranno gli Junior di Sci Alpino, nel 2020 sarà protagonista il Biathlon ad Anterselva (attesi 170mila spettatori), nel 2021 ancora Cortina per i Mondiali di Sci Alpino (con mezzo milione di telespettatori previsti).

Ma la conferenza tenuta alla Terrazza Martini diventa anche un modo per parlare della stagione che verrà. Roda non parla di apertamente di rivoluzione ma è convinto di aver intrapreso ''la strada giusta'', con investimenti importanti nel settore tecnico: per i 380 atleti saranno a disposizione 280 tecnici (con una spesa da 5 milioni all'anno), ma soprattutto verrà destinato un team dedicato esclusivamente a Sofia Goggia e Federica Brignone, le due ''eccellenze'' dello sci azzurro.(ANSA).