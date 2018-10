Diventano un'opera d'arte i cocci di Mussolini

(ANSA) - BOLZANO, 3 OTT - E' diventata un opera d'arte la statuetta di gesso di Mussolini, consegnata nel febbraio del 2017 da Eva Klotz al sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, che durante il battibecco l'aveva lanciata per terra. Ora, con il contributo della Galleria Alessandro Casciaro, il primo cittadino, che guida una giunta centrosinistra-Pd, ha assemblato i cocci sotto una teca di plexiglass. L'opera potrebbe essere esposta con il titolo "Stupidità umana 2017" al Museion, il museo di arte moderna. "Come appassionate di arte contemporanea ho voluto trasformare in una performance artistica quella sciocca performance pseudo politica", spiega. La statuetta era stata consegnata durante da alcuni esponenti della Südtiroler Freiheit nel corso di una conferenza stampa di Caramaschi per protestare contro il restauro delle statue lignee del Leone di San Marco e della Lupa Capitolina in Piazza della Vittoria. Per il partito fondato dalla Pasionaria sudtirolese, Caramaschi per l'assemblaggio "merita l'applauso dei fascisti".