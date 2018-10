Tommasini, proteggere l'Alto Adige dai populismi

(ANSA) - BOLZANO, 1 OTT - "Dobbiamo proteggere l'Alto Adige dai populismi, perché a fare le spese di paure e ansie sono proprio i cittadini". Lo ha detto l'assessore uscente Christian Tommasini presentando il programma del Pd alle provinciali del 21 ottobre. "Il plurilinguismo ha creato benessere in Alto Adige. Dobbiamo perciò continuare a puntare sulla scuola plurilingue, la sanità pubblica e le case accessibili", ha proseguito. Per il segretario Alessandro Huber "la lista con le civiche e i socialisti può essere d'esempio per il futuro Pd nazionale". L'assessore comunale Sandro Repetto ha sottolineato "il messaggio di unità partito ieri dalla manifestazione di Roma". Andrea Casolare a sua volta ha messo in guardia "da un salto nel buio come già avvenuto con il governo nazionale". Alla conferenza stampa hanno anche partecipato Renate Prader e per lo Psi Alessandro Bertinazzo.