Successo per Bolzano in bici, meno multe

(ANSA) - BOLZANO, 23 SET -Per un giorno le bici hanno preso possesso di Bolzano. L'iniziativa 'Bolzano in bici' ha registrato una grande affluenza, soprattutto di famiglie che hanno sfruttato la giornata senz'auto per pedalare in tranquillità per le vie della città e per partecipare alle varie iniziative di intrattenimento. Gli automobilisti si sono dimostrati più rispettosi del divieto di circolazione in vigore dalle 9.30 alle 16.30. Secondo i primi dati le multe sono in calo rispetto al 2017, quando furono 'pizzicati' circa 200 automobilisti. Di mattina si sono registrate code in uscita dalla città, i vigili urbani hanno così disattivato il semaforo di Cardano. (ANSA).