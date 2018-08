(ANSA) - TRENTO, 5 AGO - Un pastore era scomparso da ieri sera in Trentino, in Valdaone, ed è stato ritrovato vivo nel primo pomeriggio di oggi. Si tratta di un uomo di 45 anni, romeno, che si trovava in Valdaone. Un collega non l'aveva visto rientrare a malga Leno e aveva lanciato l'allarme, facendo scattare le ricerche da parte del soccorso alpino.