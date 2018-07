Donna muore in rogo a Brunico, sigilli ad appartamento

(ANSA) - BOLZANO, 17 LUG - La vittima dell'incendio questa mattina in un condominio a Brunico è Caciula Nicoleta, una cittadina rumena di 46 anni, da tempo residente in Alto Adige.

Nel pomeriggio è giunta sul posto la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Bolzano per eseguire il sopralluogo insieme al magistrato di turno della procura di Bolzano. I carabinieri sulla base del sopralluogo effettuato ritengono di dover svolgere ulteriori approfondimenti e indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'evento. Per questo hanno messo i sigilli all'appartamento dopo aver eseguito il sopralluogo ancora in corso.

E' di un morto e sei feriti lievi il bilancio di un rogo, divampato questa mattina in un condominio. L'allarme è scattato alle ore 9 in via San Lorenzo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca e i carabinieri. Sei condomini sono stati trasportati in ospedale, ma non sono gravi, mentre un'altra persona è deceduta.

La vittima è un donna di origine rumena di 46 anni, da tempo residente a Brunico, che viveva al terzo piano della palazzina. Tra i feriti lievi anche un bimbo e sua madre che sono in osservazione all'ospedale della cittadina della val Pusteria. Con ogni probabilità la combustione senza fiamma è iniziata la scorsa notte nell'appartamento della vittima, per causa ancora da chiarire, ma è stata notata dagli inquilini solo questa mattina. Dopo lo spegnimento del rogo, gli altri 33 abitanti del condominio di una dozzina di appartamenti sono potuti tornare nelle loro abitazioni.