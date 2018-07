Rapina a Bolzano, incastrato da fotocamera in giapponese

(ANSA) - BOLZANO, 17 LUG - Non poteva giustificare il possesso di una macchina fotografica con il sistema operativo in giapponese: la scorsa notte è stato così incastrato un giovane, accusato di una rapina ai danni di un turista giapponese, avvenuta poco prima sulle passeggiate di questo Lungo Isarco, all'altezza dello Stadio Druso.

Il turista è stato avvicinato da uno sconosciuto che, con la scusa di chiedere una sigaretta, improvvisamente lo ha aggredito e buttato per terra derubandolo del portafogli, del telefono cellulare e della propria macchina fotografica. Il presunto malfattore è stato poi individuato nelle vicinanze da una pattuglia tra un gruppo di giovani. Aveva con sé una macchina fotografica della quale lo stesso, con fermezza, dichiarava di essere il legittimo proprietario. L'unica cosa che non aveva considerato erano le istruzioni presenti sul display dell'apparecchio, riportate unicamente in lingua giapponese. E' scattato così l'arresto.