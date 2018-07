Violenti temporali con 3300 fulmini in Alto Adige

Violenti temporali accompagnati da grandine, forti raffiche di vento e fulmini, si sono abbattuti su Bolzano e su diverse zone dell'Alto Adige. I venti, come riferisce il meteorologo della Provincia, Dieter Peterlin, hanno raggiunto i 77 km/h di velocità a Merano, i 66 km/h a Marleno ed i 57 km/h a Gargazzone. In tutta la provincia si stima che siano caduti 3.300 fulmini.

Il maltempo ha comportato un superlavoro per i vigili del fuoco del corpo permanente e volontari che, solo nel capoluogo hanno ricevuto oltre cinquanta richieste ed effettuato trentacinque interventi, tra l'altro anche nel cantiere e nel garage sotterraneo dell'ospedale di Bolzano. Un albero è caduto su una ciclabile in Via Volta ed un sottopassaggio ai Piani di Bolzano è stato chiuso perché intransitabile per l'acqua.

Non si segnalano danni alle persone, nemmeno a causa di un secondo albero caduto su un'automobile a Merano dove pure, come a Laives ed in Bassa Atesina, sono stati effettuati diversi interventi.

#maltempo. #Moena. In poche ore, in una zona ristretta (raggio di sei chilometri), sono caduti 130 millimetri di acqua.

Sul posto i #vigili del #fuoco #volontari di Fassa, Fiemme e Cembra. @dpcpat1 pic.twitter.com/srocL1wyEH — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) 3 luglio 2018

La situazione più critica è nelle valli di Fiemme e Fassa: a Moena, dove c'è stata una forte grandinata, le strade del paese si sono trasformate in torrenti e si sono verificate alcune piccole frane. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione è monitorata dalla Protezione civile provinciale.

La pioggia ha incominciato a scendere con particolare intensità a partire dalle ore 15 e fino alle 17.30: si è trattato di un evento non prevedibile. L'acqua ha iniziato ad invadere il centro di Moena, nel tardo pomeriggio, tra le 17.30 alle 18, creando in breve un vero e primo torrente di fango, alimentato anche dall'esondazione del rio Costalunga. Smottamenti si sono registrati anche lungo la circonvallazione di Moena, provocando il blocco della circolazione. A scopo precauzionale una cinquantina persone tra Moena e il passo San Pellegrino - e non un centinaio come precedentemente riportato - sono state precauzionalmente evacuate dalle proprie abitazioni, parzialmente allagate. Le persone sono state accolte nella Scuola di Moena e hanno cenato presso un albergo del luogo.