Pozzo in Africa intitolato a beato Mayr-Nusser

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - E' intitolato al beato Josef Mayr-Nusser, il bolzanino che morì per non aver giurato a Hitler, un pozzo nel villaggio Kodowari, nel Nord del Benin (Africa occidentale). L'iniziativa è del Pozzo di Giacobbe - Jakobsbrunnen, gruppo che si impegna a favore delle persone che operano per la promozione umana in situazioni di frontiera tra culture, lingue e religioni.

"Vogliamo condividere e incoraggiare il lavoro di questi amici, facendoli conoscere e sostenendoli economicamente: con la realizzazione di pozzi per l'acqua in Africa, con iniziative di cooperazione allo sviluppo, finanziando progetti che promuovano ovunque il dialogo tra le culture". Malgrado le difficoltà, spiega il vescovo di Djougou, diocesi in cui si trova il villaggio, "lavoriamo per un dialogo di pace, di comprensione di accettazione reciproca".