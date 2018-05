Ebner confermato presidente Camera commercio

(ANSA) - BOLZANO, 24 MAG - Il consiglio camerale ha riconfermato il presidente della Camera di commercio di Bolzano in carica Michl Ebner, che ha ricevuto con scrutinio segreto 35 voti su 47 presenti. Undici voti sono andati a Walter Amort, la cui candidatura era stata proposta dall'Unione commercio turismo.

Ebner ha annunciato il proseguimento e l'ampliamento dell'offerta attuale di servizi per le imprese locali. "In quanto partner dell'economia la Camera di commercio si orienterà nei prossimi anni ancora di più ai bisogni delle imprese altoatesine", ha dichiarato. Il presidente punterà anche sul proseguimento "della buona collaborazione della Camera di commercio con le associazioni economiche tedesche e italiane".

E' stata eletta anche la Giunta camerale, composta daFederico Giudiceandrea, Barbara Jäger, Martin Haller, Markus Rabanser, Annemarie Kaser, Leo Tiefenthaler, Stefan Pan, Sandro Pellegrini, Elio Pidutti, Manfred Pinzger e Johanna Santa Falser.