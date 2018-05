Csm, Kessler torna in toga a Bolzano

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Fuori ruolo da troppo tempo per potervi rimanere ancora. Così il plenum del Csm ha bocciato la richiesta avanzata dall'ex parlamentare del Pd Giovanni Kessler, attualmente in servizio all'Olaf, l'Ufficio antifrode europeo, funzionale a poter ricoprire il ruolo di Direttore delle dogane a Roma. E ha disposto che torni a fare il magistrato, assegnandogli il posto di sostituto procuratore a Bolzano, che ricopriva prima di mettere da parte la toga. Nella sua carriera,cominciata nel 1985, Kessler e' stato fuori ruolo per 18 anni. E anche sottraendo dal computo il periodo in cui ha svolto il mandato parlamentare e successivamente amministrativo, supera il tetto massimo di 10 anni stabilito dalla legge.