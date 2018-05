Meteorologo, meglio le previsioni a chilometro zero

(ANSA) - BOLZANO, 18 MAG - "Meglio le previsioni meteo a chilometri zero". Lo afferma il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin in riferimento a polemiche nate sui social media per le previsioni 'bagnate' di Google per il finesettimana di Pentecoste che tradizionalmente attira molti turisti tedeschi e austriaci in Alto Adige.

Su Google, infatti, per i prossimi giorni sono indicate esclusivamente nuvole e pioggia, mentre il servizio meteo della Provincia di Bolzano prevede tempo variabile. "A fare la differenza - spiega Peterlin - è l'interpretazione dei dati meteorologici. Google indica pioggia con una probabilità del 30%, noi solo del 50%". Inoltre, prosegue il meteorologo, il testo esplicativo è molto più preciso del simbolo. "Ai portali meteo internazionale manca spesso l'esperienza e la conoscenza locale nelle Alpi", aggiunge Peterlin.