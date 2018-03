Al biologo Hunter il Premio Pezcoller

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Il biologo inglese Anthony Hunter ha vinto il Premio internazionale Pezcoller 2018 per l'oncologia. L'annuncio oggi a Trento da parte del presidente della Fondazione Pezcoller, Enzo Galligioni.

Settantaquattro anni, laureato in biologia a Cambdridge, il prof. Hunter vive e insegna negli Stati Uniti dal 1971 nell'università San Diego in California e dirige l'istituto Salk. Ha all'attivo oltre 600 pubblicazioni scientifiche.

Hunter ha scoperto nel 1979 una nuova classe di enzimi che hanno un ruolo fondamentale nella regolazione di molte funzioni delle cellule tumorali. La scoperta rivoluzionato la visione delle cellule cancerogene e ha portando allo sviluppo di una nuova classe di farmaci antitumorali.

La cerimonia di consegna del premio avrà luogo il 19 maggio al Teatro Sociale di Trento.