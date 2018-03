Kompatscher, forte concordanza con Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 6 MAR - "Avere una forte concordanza e unità di intenti con il governo austriaco - ha sottolineato Kompatscher - è di importanza prioritaria per la Provincia di Bolzano: da un lato alla luce del ruolo di potenza tutrice svolto da Vienna, dall'altro per l'ancoraggio internazionale che rende così particolare la nostra autonomia". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher, che a Vienna ha incontrato prima il presidente della Repubblica, Alexander Van der Bellen, e successivamente il cancelliere Sebastian Kurz.

Il cancelliere ha garantito che "l'Austria continuerà a svolgere con il massimo dell'impegno e della serietà la sua funzione di tutela, e avrà sempre un occhio di riguardo per le vicende legate all'autonomia dell'Alto Adige". Van der Bellen ha invece ribadito che quella altoatesina è una questione "a cui tiene in maniera particolare". Nel corso della sua giornata viennese, inoltre, il governatore ha avuto un colloquio anche con il neo-eletto presidente del parlamento, Wolfgang Sobotka.