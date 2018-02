Giochi:Kostner 5/a e felice "spero mio cammino ispiri tanti"

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 23 FEB - "Per me questa Olimpiade è metafora di sport e di vita. L'ho vissuta in maniera serena: mi auguro che il mio cammino sia da esempio, fonte di ispirazione e di speranza per tutti quelli che vogliono rialzarsi. Ne vale assolutamente la pena". Carolina Kostner è felice del quinto posto con cui ha chiuso la prova di pattinaggio ai Giochi di PyeongChang. "La crescita interiore - ha aggiunto l'azzurra alla sua quarta Olimpiade, bronzo quattro anni fa a Sochi - non si ferma al risultato della gara che è una fotografia di quattro minuti".