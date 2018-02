Sotto sequestro impianti Panarotta dopo incidente mortale

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Sono stati posti sotto sequestro gli impianti della Panarotta, sopra la Valsugana, dopo un incidente mortale, avvenuto a gennaio nel piccolo centro sciistico trentino. Bruno Paoli, un poliziotto 48enne, era precipitato in un burrone, mentre stava sciando con i figli. La procura di Trento sta indagando sull'incidente mortale. "Da stamattina per alcuni giorni gli impianti in Panarotta non sono agibili", ha comunicato la società su Facebook. Saranno eseguiti dei lavori per la messa in sicurezza. Sono stati comunque numerosi gli sciatori che, ignari del sequestro, sono saliti al centro sciistico e hanno trovato gli impianti chiusi. (ANSA).