Folla e proteste per Salvini a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 11 FEB - Giornata trentina di Matteo Salvini, che durante il suo tour elettorale ha fatto tappa a Pergine Valsugana e a Rovereto. Ad attenderlo nell'Urban Center di Rovereto una grande folla di sostenitori, mentre fuori una cinquantina di contestatori, soprattutto dei centri sociali presenti in città. Non sono mancati i fischi, qualche fumogeno e petardi, la situazione è comunque tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine. Il leader della Lega Nord è tornato ad occuparsi del tema della immigrazione. A Pergine Salvini ha respinto l'accusa di fomentare l'odio, "chi lo sostiene conosce solo il filippino che gli porta il caffè". "Non possiamo paragonare - ha proseguito - il trentino che andava a fare l'arrotino in Sudamerica con chi spaccia droga a Trento". Il leader del Carroccio si è anche occupato della candidatura di Maria Elena Boschi in Alto Adige.

"Pensavo di trovarla ad Arezzo, ma l'hanno mandata a Bolzano", ha detto. (ANSA).