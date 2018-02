Agricoltura: Calovi (Trentino), è centrale

(ANSA) - TRENTO, 3 FEB - "L'agricoltura si è riconquistata una centralità a livello globale ma il comparto è attraversato da grandi trasformazioni. La rivoluzione digitale è entrata nelle campagne, la ricerca ha aperto nuove strade per ridurre l'utilizzo dei fitosanitari e questi elementi permettono di affrontare in maniera più responsabile e consapevole due eventi: i mutamenti climatici e l'entrata in campo dei consumatori che con i loro comportamenti quotidiani hanno imposto profondi cambiamenti al settore". Così il presidente della Cia del Trentino, l'associazione degli agricoltori, oggi alla loro settima assemblea elettiva, alla presenza del del ministro Giuliano Poletti, che ha sottolineato il grande valore del lavoro che i contadini svolgono quotidianamente per garantire la qualità dei territori e dei prodotti.

Presenti anche il parlamentari Herbert Dorfmann e Franco Panizza, l'assessore provinciale Michele Dallapiccola, il presidente della Cooperazione Mauro Fezzi. (ANSA).