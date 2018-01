Biathlon:vince Domracheva, 7/a la Wierer

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - La bielorussa Darya Domracheva si è aggiudicata ad Anterselva, in Alto Adige, la 12,5 km con partenza in massa, ultima prova di Coppa del mondo prima dei giochi olimpici in Corea del Sud. La Domracheva si è imposta con un tempo di 40:23.9 (1 errore) davanti alla slovacca Anastasiya Kuzmina (+11,9)(3) ed alla finlandese Kaisa Makarainen (+16,2)(4). Solo settima l'azzurra Dorothea Wierer (+29,4)(2), che fino all'ultima serie di tiri era nettamente in vantaggio. La 27enne di Rasun, che sabato ha chiuso l'inseguimento al secondo posto proprio davanti alla Domracheva, è rimasta nelle prime tre serie di tiri senza errori. Ma proprio nell'ultima serie in piedi, l'azzurra ha sbagliato due bersagli, facendo cosi svanire il sogno della prima vittoria italiana femminile ad Anterselva. Dopo i due giri di penalità l'azzurra è stata superata dalla Domracheva e da Anastasiya Kuzmina.