Biathlon: sprint Anterselva, Wierer 7/a

(ANSA) - BOLZANO, 18 GEN - La tappa di Coppa del mondo di biathlon di Anterselva si apre con una vittoria della norvegese Tril Eckhoff. Per la Eckhoff, campionessa mondiale nella sprint due anni fa ad Oslo, è un grande ritorno ai vertici. E' stata infallibile al tiro, ha preso il comando della gara dopo la sezione in piedi e si è imposta con un tempo di 21:05.3 e con 12,0 secondi di vantaggio sulla tedesca Laura Dahlmaier. Terza, a 20,6 secondi la ceca Veronika Vitkova.

La migliore azzurra in gara è stata l'altoatesina Dorothea Wierer, settima. Per la Wierer, 3/a in classifica generale, è il settimo piazzamento stagionale tre le top 10.