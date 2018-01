Museo usi e costumi di S.Michele, logo per 50/o anniversario

(ANSA) - TRENTO, 11 GEN - Il Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele festeggia il cinquantesimo anno dalla sua apertura, anniversario per il quale è stato ideato un logo celebrativo.

L'intera produzione editoriale e promozionale del 2018 ricorderà l'anniversario, con l'inserimento del logo. Il soggetto è preso da una delle iscrizioni che sono state indagate nel progetto di ricerca sulle scritte dei pastori delle valli di Fiemme e Fassa, coordinato dal Museo, che si trovano sulle pareti rocciose del Monte Cornón. Questo pittogramma, che rappresenta un pastore con il suo bastone, si trova tra le 939 scritte della parete chiamata Corosso dei nomi, in Valaverta, e risale al 1790. Questa particolare espressione della pastorizia in val di Fiemme è stata indagata dallo stesso Giuseppe Šebesta, fondatore del Museo che, sull'argomento, allestì due vetrine nella sezione dedicata alle fibre tessili.