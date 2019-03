Parte da Toscana 10/o Girolio d'Italia

Partira' da Castiglion Fiorentino (Arezzo) la decima edizione di 'Girolio d'Italia', la manifestazione itinerante organizzata dall'associazione Citta' dell'Olio, che il 30 marzo vedra' nel convegno d'apertura la partecipazione del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, e si chiudera' il giorno successivo con la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi 'La bellezza dell'olio'. Accanto a queste iniziative, il borgo per due giorni sara' animato da mercatini di produttori, degustazioni e stand alimentari.

La tappa toscana e' stata presentata dall'associazione Citta' dell'olio, che raduna comuni e rappresentanze dei produttori, e che quest'anno celebra i 25 anni di attivita'. Tra le iniziative per l'anniversario, ha spiegato il vice presidente dell'associazione, Marcello Bonechi, insieme al sindaco di Murlo (Siena) Fabiola Parenti - anche un convegno nel comune senese dedicato alle strategie per la valorizzazione e il recupero degli oliveti abbandonati, un progetto sperimentale avviato dall'amministrazione comunale insieme a Regione e all'Ente Terre Regionali Toscane.

Siglato poi un addendum al protocollo d'intesa fra Regione, Ente Terre e Citta' dell'Olio per l'adesione di numerose organizzazioni, cooperative e consorzi di tutela dell'olio toscano. "Insieme - ha commentato Bonechi - possiamo fare molto per la cultura e la promozione della filiera olivicola ed olearia regionale, per la valorizzazione degli oli extra vergini di qualita' certificata, e per la diffusione della conoscenza e della cultura dell'olivo e dell'olio, consapevoli del fatto che per questi territori la nuova frontiera e' rappresentata da un turismo dell'olio sempre piu' diffuso e strutturato".(ANSA).