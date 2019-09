Ictus, ciclo incontri in Toscana

"Pochi minuti valgono una vita": è lo slogan di una campagna regionale dedicata all'ictus promossa dalla Fondazione Confcommercio Toscana onlus che prevede un ciclo di incontri che nel mese di ottobre 2019 toccheranno Lucca, Arezzo e Firenze.

L'iniziativa è stata presentata nella sede della Regione a Firenze alla presenza, tra gli altri, dell'assessore toscano al diritto alla salute Stefania Saccardi e del presidente della Fondazione Confcommercio Toscana Antonio Fanucchi. L'ictus cerebrale, è stato spiegato, colpisce ogni anno 16 milioni di persone nel mondo, 200mila in Italia di cui 10mila in Toscana.

Il primo appuntamento è in programma l'1 ottobre in Palazzo Ducale a Lucca, segue un incontro il 17 ottobre ad Arezzo, nella sede di Confcommercio, e l'ultimo evento, il 29 ottobre, in concomitanza con la Giornata mondiale contro l'ictus cerebrale, a Firenze nella sede della Nazione.

"Il nostro obiettivo - ha detto l'assessore Saccardi - è assicurare alle persone a rischio la migliore prevenzione, la tempestività degli interventi di soccorso, le cure più moderne ed efficaci". Per Fanucchi, "se è vero che in certi casi l'ictus non si può evitare, è vero anche che si può fare molto per combatterlo e ridurne l'impatto. Sapere di cosa si tratta e imparare a riconoscerne i sintomi è molto importante".

Alessandro Viviani presidente dell'associazione per la lotta all'ictus cerebrale Toscana onlus, partner dell'iniziativa, ha detto che "la fase della riabilitazione dei malati e del sostegno alle famiglie è ancora da definire bene nelle linee guida e nei contenuti". "Attraverso la Fondazione Confcommercio Toscana onlus - ha detto il direttore Franco Marinoni - la nostra associazione di categoria riesce a promuovere iniziative solidali e benefiche che, come questa sull'ictus, vanno a vantaggio di tutta la collettività.