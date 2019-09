Papilloma virus, creato test fai da te

(ANSA) - PISA, 7 SET - Realizzato il primo test al mondo per la diagnostica del Papilloma virus umano (Hpv) disponibile direttamente in farmacia. Lo rende noto la Scuola Normale Superiore di Pisa, spiegando che a metterlo a punto sono stati due ex allievi Phd della Scuola, Bruna Marini e Rudy Ippodrino: hanno svolto il corso di perfezionamento in Biologia molecolare dal 2009 al 2015. Il test è stato approntato presso la startup Ulisse BioMed di Trieste. "Grazie a un prelievo non invasivo, che la donna può effettuare direttamente a casa - spiega una nota della Normale in merito al test messo a punto da Marini e Ippodrino - , è possibile rilevare il virus anche senza ulteriori procedure mediche, con un considerevole abbattimento dei costi e dei tempi della diagnostica. Il test è stato validato clinicamente con istituti di eccellenza quali il Centro di riferimento oncologico di Aviano, l'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ed il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma". (ANSA).