Cioccolato per'addolcire'sedute dialisi

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Cioccolata di Modica per i 41 pazienti in dialisi all'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.

Si è svolta sabato scorso, presso il reparto di emodialisi dell'ospedale fiorentino, una breve cerimonia di consegna, da parte del Consorzio del cioccolato di Modica, di una confezione personalizzata di cioccolato da distribuire ai pazienti in forma di cioccolata calda durante le prossime sedute dialitiche.

"Per il suo alto contenuto di potassio - si spiega in una nota diffusa dall'Asl Toscana centro -, questo alimento non sarebbe uno dei raccomandati per chi è in trattamento di dialisi, tuttavia, con la dovuta accortezza e se si ha l'abilità di consumarlo con moderazione e sotto controllo, la seduta di dialisi può tradursi in una delle buone (sporadiche) occasioni di degustazione di questa prelibatezza". Il cioccolato di Modica contiene solo pasta di cacao e zucchero e viene lavorato a freddo, caratteristica che conferisce al prodotto particolari proprietà nutritive e organolettiche.