Industria 4.0, ciclo incontri in Toscana

FIRENZE, 24 SET - Un ciclo di workshop in tutta la Toscana per approfondire i temi della digitalizzazione e favorire il trasferimento tecnologico. E' 'Industria 4.0 on the road', serie di appuntamenti organizzati dalla Regione Toscana in collaborazione con le Università e le Camere di commercio, in programma da settembre a maggio prossimo in tutte le province.

Il calendario, in costante aggiornamento, è online sul sito www.cantieri40.it, lo strumento operativo della Piattaforma regionale impresa 4.0 della Regione Toscana, spiega una nota, pensato come un punto di accesso facilitato per le imprese che vogliono innovare e restare competitive approcciandosi al paradigma I4.0.

Al momento sono 11 gli incontri in programma: dopo quello tenutosi a Pisa il 18 settembre in collaborazione con CrossLab Università di Pisa, appuntamento all'interno del Festival della Robotica, sempre a Pisa, il 29 settembre per 'Co-Bots per l'Industria 4.0 - e oltre', in collaborazione con Università Pisa e Scuola Superiore Sant'Anna, con una panoramica su tecnologie e metodologie legate alla robotica e all'advanced manufacturing per industria 4.0.

Due poi gli appuntamenti sul tema 'Cultural Heritage Reloaded': il 16 ottobre a Siena e tra ottobre e novembre a Firenze. I seminari, organizzati con Cciaa e Università di Siena, tratteranno di archeologia preventiva e precision mapping, tecnologie diagnostica, big data e Ict applicati al settore dei beni culturali. Il 30 ottobre invece a Livorno, in collaborazione con Cciaa Tirreno e Maremma e Scuola Normale Superiore, si parlerà di 'La dimensione del lavoro nell'impresa 4.0'. Di Industria 4.0 applicata in agricoltura si tratterà poi il 15 novembre all'interno di Agri@Tour, organizzato in collaborazione con Cciaa Arezzo e Università di Siena, ad Arezzo all'incontro dal titolo 'Smart Agri-Food' con approfondimenti su agricoltura di precisione, sharing economy e smart food (progettazione nuovi alimenti). Sempre il 15 novembre a Firenze 'Fashion 4.0. Tecnologie digitali per il settore della Moda: prospettive e sviluppi', in collaborazione con Camera di Commercio di Firenze, Università Firenze e Università Pisa.

"Il ciclo di incontri - spiega l'assessore toscano alle attività produttive Stefano Ciuoffo - serve per sensibilizzare ancora di più sulle opportunità di questa vera e propria quarta rivoluzione industriale e andranno a toccare i vari temi e aspetti sui quali si applicherà, con quali prospettive. Lo facciamo in collaborazione con il sistema camerale e le Università perché dobbiamo mettere in dialogo e a sistema il mondo della ricerca e il nostro tessuto produttivo per far diventare semplice e comprensibile ciò che di primo acchito può sembrare ignoto o di difficile comprensione. Lo spirito divulgativo è alla base di queste iniziative".

