Ferragamo: 2017, giù ricavi e utile

(ANSA) - MILANO, 8 MAR - Ricavi a 1.393 milioni di euro (-3,1% a tassi di cambio correnti, -1,4% costanti), risultato operativo lordo a 249 milioni di euro (-23,3%), risultato operativo a 186 milioni (-28,6%) e utile netto del periodo 114 milioni (-42,4%), inclusivo dell'impatto negativo della riforma fiscale negli Usa per circa 13 milioni. La proposta del Cda è di un dividendo di 0,38 euro per azione, dagli 0,46 euro dell'esercizio precedente. Sono i risultati 2017 del gruppo Salvatore Ferragamo che ha anche approvato l'accordo sulla conclusione del rapporto con l'a.d Eraldo Poletto e ha conferito i poteri di gestione ad interim al presidente Ferruccio Ferragamo.

La posizione finanziaria netta è positiva per 127 milioni di contro l'indebitamento di 8 milioni di fine 2016: il miglioramento di 135 milioni è dovuto soprattutto alla riduzione del capitale circolante operativo netto (104 milioni) e all' effetto positivo del Patent Box.